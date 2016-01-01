أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الرطوبة مستمرة طوال أيام عيد الأضحى، حيث ترتفع نسبة الرطوبة على الوجه البحري والقاهرة.
وقالت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن نسبة الرطوبة المرتفعة، تتسبب في الشعور بارتفاع كبير في درجات الحرارة، وتؤدي لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.
وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بمعدل درجة ودرجتين، في بعض المحافظات اليوم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الأرصاد: استمرار موجة الرطوبة العالية طوال أيام العيد.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق