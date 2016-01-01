الأرصاد: استمرار موجة الرطوبة العالية طوال أيام العيد.. فيديو

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استمرار موجة الرطوبة العالية


أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الرطوبة مستمرة طوال أيام عيد الأضحى، حيث ترتفع نسبة الرطوبة على الوجه البحري والقاهرة.

وقالت إيمان شاكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن نسبة الرطوبة المرتفعة، تتسبب في الشعور بارتفاع كبير في درجات الحرارة، وتؤدي لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بمعدل درجة ودرجتين، في بعض المحافظات اليوم.

ولفتت "شاكر" إلى أن الطقس معتدل بالنسبة للسواحل الشمالية والقاهرة وشديد الحرارة على الوجه القبلي والصعيد.

المصدر: elbalad

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