استمرار احتجاجات بورتلاند لليوم 63 .. فيديو



مظاهرات بورتلاند مظاهرات بورتلاند



تشهد مدينة بورتلاند اليوم السبت، اليوم 63 متتاليًا من الاحتجاجات التي بدأت في أواخر مايو، ضد الشرطة والعنصرية التي التهبت ممارساتها شد المدنيين



واتفق المسؤولون المحليون والفدراليون على سحب المسؤولين عن تطبيق القانون بعد أن أكملت الشرطة المحلية تنظيف 'الأناركيين والمحرضين'.



ويأتي العنف المتزايد بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة والعنصرية التي اندلعت في سياتل وبورتلاند ومدن أمريكية أخرى بعد وفاة الرجل الأمريكي الأفريقي جورج فلويد في حجز الشرطة في 25 مايو.

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ومع ذلك ، فقد تحولت العديد من الاحتجاجات إلى أعمال شغب ، واكتملت بالعنف ضد ضباط الشرطة والمدنيين ، وكذلك أعمال التخريب والحرق العمد والنهب.وفي وقت سابق ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عملاء فيدراليين أمريكيين سيبقون في بورتلاند حتى ينهي المسؤولون المحليون عن تطبيق القانون "تنظيف الأناركيين والمحرضين" حسب تعبيره