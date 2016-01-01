تشهد مدينة بورتلاند اليوم السبت، اليوم 63 متتاليًا من الاحتجاجات التي بدأت في أواخر مايو، ضد الشرطة والعنصرية التي التهبت ممارساتها شد المدنيين
واتفق المسؤولون المحليون والفدراليون على سحب المسؤولين عن تطبيق القانون بعد أن أكملت الشرطة المحلية تنظيف 'الأناركيين والمحرضين'.
ويأتي العنف المتزايد بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة والعنصرية التي اندلعت في سياتل وبورتلاند ومدن أمريكية أخرى بعد وفاة الرجل الأمريكي الأفريقي جورج فلويد في حجز الشرطة في 25 مايو.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على استمرار احتجاجات بورتلاند لليوم 63 .. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق