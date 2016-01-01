قال الإعلامي أحمد سعيد إن إدارة قناة الزمالك اتخذت فرمانا قاسيا بواسطة شركة إعلام المصريين تجاه المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
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وَأضاف الاعلامي احمد سعيد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك :" إعلام المصريين قامت بتعيين أيمن سالم مدير قنوات أون سبورت مشرفا عاما على قناة الزمالك وتم إتخاذ مجموعة من القرارات فيما يخص السياسة التحريرية للقناة".
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التعليقات على 5 فرمانات قاسية من إعلام المصريين تجاه رئيس الزمالك.. تفاصيل
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