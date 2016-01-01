الجيش الليبي يحذر الطائرات والسفن من الاقتراب دون تنسيق



اللواء أحمد المسماري اللواء أحمد المسماري



حذر الجيش الوطني الليبي السفن والطائرات من الاقتراب من المياه الإقليمية الليبية أو أجواء البلاد، دون تنسيق.



وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إلحاقا لبلاغات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تلفت القيادة عناية الدول التي تقترب سفنها أو طائراتها من المياه الإقليمية أو الأجواء الليبية إلى ضرورة التنسيق مسبقا للحيلولة دون وقوع تصادم معها".



وتواصل ميلشيات حكومة الوفاق حشد المرتزقة الاستعداد وسط مخاوف من هجوم تركي على سرت، واستعدادات من الجش الوطني الليبي.

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كان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب أكد أن تركيا ستدخل في مغامرة صعبة في أراضي ليبيا وأن الجيش سيتصدى لها.وأضاف المحجوب في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" أن الجيش الليبي لم ينفذ أي عملية عسكرية احتراما لمبادرة القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين.وأوضح أن الأمم المتحدة تسعى للتهدئة وكسب الوقت حتى يتم التوافق على تسمية مبعوث جديد لها إلى ليبيا.