الجيش الليبي يحذر الطائرات والسفن من الاقتراب دون تنسيق

حذر الجيش الوطني الليبي السفن والطائرات من الاقتراب من المياه الإقليمية الليبية أو أجواء البلاد، دون تنسيق.
وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إلحاقا لبلاغات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تلفت القيادة عناية الدول التي تقترب سفنها أو طائراتها من المياه الإقليمية أو الأجواء الليبية إلى ضرورة التنسيق مسبقا للحيلولة دون وقوع تصادم معها".
وتواصل ميلشيات حكومة الوفاق حشد المرتزقة الاستعداد وسط مخاوف من هجوم تركي على سرت، واستعدادات من الجش الوطني الليبي.
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