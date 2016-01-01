هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي.. وفريق تركي آل الشيخ أبرز المهتمين بضمه

أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي استقر أخيرًا على رحيل لاعبه رمضان صبحي المعار لصفوف النادي الأهلي، عن الفريق بصفة نهائية.
ويلعب رمضان صبحي لصفوف النادي الأهلي منذ يناير من العام الماضي معارًا من ناديه الأصلي هدرسفيلد تاون، ولم يتوصل المارد الأحمر لاتفاق حتى الآن مع النادي الإنجليزي لتمديد إعارة اللاعب أو شرائه بصفة نهائية.
وذكر موقع إكزامينر لايف الإنجليزي المهتم بأخبار نادي هدرسفيلد تاون، أن كارلوس كوربيران المدير الفني الجديد للفريق قرر إخراج رمضان صبحي من حساباته للموسم الجديد وطالب بالتخلي عنه نهائيًا.
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