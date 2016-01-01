هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي.. وفريق تركي آل الشيخ أبرز المهتمين بضمه

آخر الأخباراخبار الرياضة › هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي.. وفريق تركي آل الشيخ أبرز المهتمين بضمه

صورة الخبر: رمضان صبحي
رمضان صبحي


أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي استقر أخيرًا على رحيل لاعبه رمضان صبحي المعار لصفوف النادي الأهلي، عن الفريق بصفة نهائية.

ويلعب رمضان صبحي لصفوف النادي الأهلي منذ يناير من العام الماضي معارًا من ناديه الأصلي هدرسفيلد تاون، ولم يتوصل المارد الأحمر لاتفاق حتى الآن مع النادي الإنجليزي لتمديد إعارة اللاعب أو شرائه بصفة نهائية.

وذكر موقع إكزامينر لايف الإنجليزي المهتم بأخبار نادي هدرسفيلد تاون، أن كارلوس كوربيران المدير الفني الجديد للفريق قرر إخراج رمضان صبحي من حساباته للموسم الجديد وطالب بالتخلي عنه نهائيًا.

وأشار الموقع أن هدرسفيلد تاون استفاد ماديًا بشكل كبير من وراء إعارة رمضان صبحي للأهلي، لكنه يرغب في بيعه بصفة نهائية وليس على سبيل الإعارة لأي من الأندية.

وأكد الموقع أن هناك عدد من الفرق المهتمة بضمه وهي ألميريا الإسباني الذي يملكه المستشار تركي آل الشيخ، وأولمبياكوس اليوناني الذي يرغب في ضم رمضان صبحي بـ 1.3 مليون يورو، بالإضافة إلى أودينيزي الإيطالي وبشكتاش التركي.

ولعب رمضان صبحي مع الأهلي منذ انضمامه إليه العام الماضي 36 مباراة في مختلف المسابقات، واستطاع تسجيل 7 أهداف وصناعة 14 آخرين.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هدرسفيلد يقرر بيع رمضان صبحي.. وفريق تركي آل الشيخ أبرز المهتمين بضمه

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
86799

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager