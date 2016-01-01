للعزومات والأسر الكبيرة.. طريقة عمل فخذة محشية

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طريقة عمل فخذة محشية


تتعدد أطباق اللحوم الشهية التى يمكنك إعدادها من الأضحية فى عيد الأضحى، ومن بينها الفخذة المحشية التى تصلح للتقديم فى العزومات وفى الأسر الكبيرة.

نقدم لكم طريقة عمل فخذة محشية بالأرز بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير فخذة محشية بالأرز

فخذة مخلية
2 ملعقه كبيرة سمنة
بصل
2 كوب أرز
ربع كيلو لحمة مفرومة خشن
مكعب مرقة
ملعقة صغيرة بهار
ملعقة صغيرة حبهان مطحون
ملعقة صغيرة قرفة
جوزة الطيب
كركم
ملح فلفل
مكسرات مقلية
تتبيلة الفخذة
بصل
ملعقة كبيرة دبس رمان
ملح فلفل

طريقة عمل فخذة محشية بالأرز

-حمرى البصل في السمنة ثم عصجي اللحمة المفرومة ثم تبليها بالملح والفلفل ثم اضيفي الارز والماء و التوابل والمرقة.
- اتركي الارز حتى ينضج ثم اعزلي كوب من الارز قبل تمام النضج، ثم احشي به الفخذة واغلقيها جيدا بالخيط .
- تبلي الفخدة من الخارج بالبصل والملح والفلفل ودبس الرمان ثم ضعيها في صنية وادخليها الفرن.
-فى اول نصف ساعة اجعلى الفرن على اعلى درجة حرارة ثم 180 حتى تمام النضج وقدميها مع الأرز.

المصدر: elbalad

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