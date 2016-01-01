من المطبخ السعودي.. طريقة عمل الأرز الكابلي باللحم

طريقة عمل الأرز الكابلي باللحم
في أول أيام عيد الأضحى ، تقدم الأمهات أكلات عديدة ومختلفة أهمها اللحم و الفتة ، لكن يمكنك تجديد سفرتك في العديد واختيار بعض الأكلات من المطبخ السعودي المتميز في أكلات اللحم .
نقدم لك طريقة عمل الأرز الكابلي باللحم السعودي ..
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مكونات الأرز الكابلي باللحم :
كيلو لحم
ربع كوب سمن
5 بصلة مقطعة شرائح
ملعقة ثوم مهروس
3 بطاطس مقطعة شرائح
برش البرتقال
2 ملعقة صلصة طماطم
كمون وفلفل اسود و زنجبيل وملح
كزبرة جافة و هيل وبهارات لحم
نصف ملعقة ملح ليمون
4 كوب أرز
كوب ماء
ملعقة زعفران
طريقة عمل الأرز الكابلي باللحم :
1-اسلقي اللحم، في داخل قدر تحتوي على الماء وحين ينضج اللحم، قومي بحفظ مرق سلق اللحم.
2= أضيفي السمن والبصل إلى قدر على النار، ثم قلبيهما حتى ذبول البصل
3-وأضيفي اللحم المسلوق، والثوم، والبطاطس، وبشر البرتقال، وصلصة الطماطم
4- ضيفي البهارات وملح الليمون وقلبي المكونات جيدا واتركيها تغلي 3 دقائق ثم دعيها جانبا
5- اغسلي الأرز، واسلقيه في مرق اللحم
6- وزعي الأرز على خليط اللحم، ثم اسكبي الماء والزعفران عليه، واتركيه على نار هادئة، حتى نضوج الأرز بصورة تامة .
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