من المطبخ السعودي.. طريقة عمل الأرز الكابلي باللحم



طريقة عمل الأرز الكابلي باللحم طريقة عمل الأرز الكابلي باللحم

في أول أيام عيد الأضحى ، تقدم الأمهات أكلات عديدة ومختلفة أهمها اللحم و الفتة ، لكن يمكنك تجديد سفرتك في العديد واختيار بعض الأكلات من المطبخ السعودي المتميز في أكلات اللحم .



نقدم لك طريقة عمل الأرز الكابلي باللحم السعودي ..



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مكونات الأرز الكابلي باللحم :كيلو لحمربع كوب سمن5 بصلة مقطعة شرائحملعقة ثوم مهروس3 بطاطس مقطعة شرائحبرش البرتقال2 ملعقة صلصة طماطمكمون وفلفل اسود و زنجبيل وملحكزبرة جافة و هيل وبهارات لحمنصف ملعقة ملح ليمون4 كوب أرزكوب ماءملعقة زعفرانطريقة عمل الأرز الكابلي باللحم :1-اسلقي اللحم، في داخل قدر تحتوي على الماء وحين ينضج اللحم، قومي بحفظ مرق سلق اللحم.2= أضيفي السمن والبصل إلى قدر على النار، ثم قلبيهما حتى ذبول البصل3-وأضيفي اللحم المسلوق، والثوم، والبطاطس، وبشر البرتقال، وصلصة الطماطم4- ضيفي البهارات وملح الليمون وقلبي المكونات جيدا واتركيها تغلي 3 دقائق ثم دعيها جانبا5- اغسلي الأرز، واسلقيه في مرق اللحم6- وزعي الأرز على خليط اللحم، ثم اسكبي الماء والزعفران عليه، واتركيه على نار هادئة، حتى نضوج الأرز بصورة تامة .