كشفت دراسة علمية حديثة أن أسلوب الحياة الصحي يساعد على تجنب الإصابة بمرض الخرف ومشاكل الدماغ، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وقال الباحثون إن تناول كميات أقل من الأطعمة وممارسة المزيد من الرياضة والتخلص من الكحوليات وعدم شربها والتوقف عن تدخين السجائر يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة.
وتشير الدراسة إلى أن هذه العادات الصحية إلى جانب العوامل البيئية والتاريخ الطبي مسؤولة عن ما يقرب من 340.000 حالة من حالات الخرف في بريطانيا.
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التعليقات على دراسة تكشف 5 عادات تحمي من الخرف ومشاكل الدماغ
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