حلويات العيد.. طريقة عمل بسبوسة تركيا

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صورة الخبر: بسوسة تركي
بسوسة تركي


بعد تناول أكلات عيد الأضحى ، يحرص البعض على تناول الحلويات في العيد ، ومن أسهل الحلوى التي يمكنك إعدادها بشكل سريع في العيد هي البسبوسة التركية سهلة التحضير .

إليكي طريقة عمل البسبوسة من المطبخ التركي ..
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مكونات البسبوسة التركي ..

1 كوب سكر ⁠
1 كوب زبادى⁠
1 كوب دقيق ⁠
2,5 كوب سميد ⁠
½ كوب زيت ⁠
1 باكت فانيليا ⁠
ربع ملعقة كربونات ⁠
½ كوب سودانى بدون ملح ⁠

لعمل الشربات :⁠
2,5 كوب سكر⁠

2,5 كوب مياه ⁠
نصف ليمونة⁠


طريقة عمل البسبوسة التركي :

-فى وعاء مناسب نضع السكر, الزبادى, والزيت ونضربهم جيدا
-ثم إضافة السميد, كربونات, والفانيليا, والاستمرار بالضرب
- فى الاخر يضاف الدقيق بالتدريج ونضرب مرة أخرى
- يدهن قالب الفرن بالزيت ثم نسكب الخليط بداخله ووضع السودانى فوقه
- يدخل لفرن ساخن على درجه حراره 180 لمده 40 دقيقه
- لعمل الشربات فى طنجرة على النار نضع السكر والمياه ونتركهم يغلوا
- بعد الغليان نضيف الليمون ونتركه لمدة 1-2 دقيقة أخرى ثم رفعه من النار
- نخرج الحلوى من الفرن ونقوم بتقطيعها
- نقوم بسكب الشربات البارد فوق الحلوى ⁠
- ثم تغطيته الحلوى بصينية مناسبة وتركها ترتاح .

المصدر: elbalad

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