حلويات العيد.. طريقة عمل بسبوسة تركيا



بسوسة تركي بسوسة تركي



بعد تناول أكلات عيد الأضحى ، يحرص البعض على تناول الحلويات في العيد ، ومن أسهل الحلوى التي يمكنك إعدادها بشكل سريع في العيد هي البسبوسة التركية سهلة التحضير .



إليكي طريقة عمل البسبوسة من المطبخ التركي ..

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مكونات البسبوسة التركي ..



1 كوب سكر ⁠

1 كوب زبادى⁠

1 كوب دقيق ⁠

2,5 كوب سميد ⁠

½ كوب زيت ⁠

1 باكت فانيليا ⁠

ربع ملعقة كربونات ⁠

½ كوب سودانى بدون ملح ⁠

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لعمل الشربات :⁠

2,5 كوب سكر⁠

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2,5 كوب مياه ⁠نصف ليمونة⁠طريقة عمل البسبوسة التركي :-فى وعاء مناسب نضع السكر, الزبادى, والزيت ونضربهم جيدا-ثم إضافة السميد, كربونات, والفانيليا, والاستمرار بالضرب- فى الاخر يضاف الدقيق بالتدريج ونضرب مرة أخرى- يدهن قالب الفرن بالزيت ثم نسكب الخليط بداخله ووضع السودانى فوقه- يدخل لفرن ساخن على درجه حراره 180 لمده 40 دقيقه- لعمل الشربات فى طنجرة على النار نضع السكر والمياه ونتركهم يغلوا- بعد الغليان نضيف الليمون ونتركه لمدة 1-2 دقيقة أخرى ثم رفعه من النار- نخرج الحلوى من الفرن ونقوم بتقطيعها- نقوم بسكب الشربات البارد فوق الحلوى ⁠- ثم تغطيته الحلوى بصينية مناسبة وتركها ترتاح .