في المصيف.. 7 أطعمة تحميك من أشعة الشمس والإصابة بالحروق



أطعمة تحميك من أشعة الشمس أطعمة تحميك من أشعة الشمس



مع إجازة عيد الأضحى يتجه كثيرون لقضاء وقت ممتع في المدن الساحلية، وهو ما ينتج عنه التعرض لأشعة الشمس الذي بدوره يؤثر على البشرة بشكل أو بآخر، ويمكن ان يصل في بعض الحالات إلى الإصابة بالحروق.



وأوضحت الدكتورة ولاء أبو الحجاج استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أنه هناك العديد من التأثيرات التي يمكن أن تحدث البشرة نتيجة للتعرض المستمر والشديد لـ أشعة الشمس المباشرة، والتي نجدها بشكل عام في المصايف خلال قضاء العطلة الصيفية.



ونصحت أبو الحجاج في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه يجب اتباع نظام غذائي أثناء قضاء العطلة في المدن الساحلية والمصايف، وذلك لتجنب الإصابة بالحروق نتيجة التعرض على الشمس يتناسب مع هذه الأجواء، ومن ابرز الاطعمة التي يجب استهلاكها ما يلي:

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1- العصائر:ويجب بدء اليوم بتناول فاكهة أو عصير البرتقال أو الليمون، حيث يناسب الخروج والتعرض للشمس على أن تكون مكونات المشروب 75٪ ماء و25٪ فيتامين c سواء ليمون أو برتقال أو جوافة أو فراولة وذرة ملح؛ حيث ان فيتامين سي لا يحمي من أشعة الشمس فحسب بل أيضا يعمل على ترطيب الجلد ويقاوم التعرض لضربات الشمس.2- الفاكهة المليئة بالماء :الإكثار من تناول الفواكه المليئة بالماء، مثل: البطيخ والشمام والكانتلوب والعنب والبرتقال، وذلك لأنها مليئة بمضادات الأكسدة، ويفضل كذلك قبل التعرض للشمس دهن زيت جوز هند وزيت زيتون؛ حيث يعتبر واقي شمس طبيعي على الجلد ويحميها من الإسمرار، ويحمي البشرة من الحساسية والالتهاب الناتج من التعرض للشمس، حتى إذا تعرض الجلد تقشر في طبقات الجلد تمتص هذه المرطبات، وبالتالي يحمي الجلد من التشققات والحساسية الناتج عن التقشير.3- البروتينات :ويجب تناول البروتينات بكثرة هذه الفترة كذلك سواء لحمة او فراخ أو أسماك وتونة، وذلك لأنها تحتوي على أوميجا 3 المفيدة للبشرة، لكن يجب أن تكون هذه البروتينات مطهية في الفرن أو مشوية شرط نزع الطبقة السوداء ونعصر ليمون بدلا من الملح.4- الخضراوات الخضراء :ويعتبر تناول الخضروات ذات اللون الأخضر مهم جدا كـ بقدونس أو جرجير أو بروكلي وخيار وطماطم وفلفل بألوانه؛ حيث انها من الأطعمة المفيدة والتي تحمي من السرطان وتعزز المناعة.5- الزبادي :وتابعت يفضل تناول الزبادي ويحبذ أن يكون مع شوفان وثمرة فاكهة إذا كنا نريد إنقاص الوزن.6- السلطة :ويجب ان يحتوي طبق السلطة على بروتين مثل قطع صدر فرخة مسلوقة، أو تونة أو قطع لانشون فراخ .7- المشروبات :ويفضل أن تكون جميع المشروبات باردة لـ ترطيب الجسم، وتحتوي على فيتامين سي c، ويفضل مثلا أن يحتوي ربع عصير الليمون على لبن، فهو مشروب خفيف يمنح الجسم الإحساس بالحيوية ويساعد على الحركة والنشاط على مدار اليوم.