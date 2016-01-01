ترامب: قد نحظر تطبيق تيك توك ونبحث عن بدائل له

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ترامب

نقلت قناة "العربية" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانه أن الحكومة الأمريكية قد تتخذ قرارًا بحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مضيفًا "نبحث في عدة خيارات كبدائل لتطبيق تيك توك".

وكان ترامب قد قال الأربعاء الماضي للصحفيين:" نحن ننظر إلى TikTokK ونفكر في اتخاذ قرار"، فيما قال وزير الخزانة "ستيفن منوشين" الذي وقف إلى جانب ترامب وخاطب الصحفيين، إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة تنظر في TikTok ، وتراجع صفقات المشترين الأجانب بشأن مخاطر الأمن القومي المحتملة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الولايات المتحدة يمكنها الدعوة إلى حظر شامل أو إجبار الشركة الأم الصينية على تصفيتها، وهي خطوة يمكن أن تبلغ تكلفتها 50 مليار دولار.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال تم اتخاذ تلك الخطوة فعليًا فسيكون حظر التطبيق في الولايات المتحدة ضربة شديدة ومن المرجح أن يشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذوها.

ونفت TikTok ، التي نمت قاعدة مستخدميها إلى ما يقدر بنحو مليار شخص في جميع أنحاء العالم، باستمرار أي صلة لها بالحكومة الصينية، وذلك في مقابل تحذيرات من المخاطر الأمنية المحتملة بسبب شركتها الأم ByteDance التي تتخذ من الصين مقرًا لها.

ويقدر عدد المستخدمين الأمريكيين للتطبيق بما يصل إلى 80 مليون مستخدم شهريًا، وعلى الرغم من أن الشركة لا يتم تداول أرقامها علنًا، فمن المستحيل التحقق من تقدير المحللين الخارجيين.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية

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