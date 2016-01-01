نقلت قناة "العربية" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانه أن الحكومة الأمريكية قد تتخذ قرارًا بحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مضيفًا "نبحث في عدة خيارات كبدائل لتطبيق تيك توك".
وكان ترامب قد قال الأربعاء الماضي للصحفيين:" نحن ننظر إلى TikTokK ونفكر في اتخاذ قرار"، فيما قال وزير الخزانة "ستيفن منوشين" الذي وقف إلى جانب ترامب وخاطب الصحفيين، إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة تنظر في TikTok ، وتراجع صفقات المشترين الأجانب بشأن مخاطر الأمن القومي المحتملة.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الولايات المتحدة يمكنها الدعوة إلى حظر شامل أو إجبار الشركة الأم الصينية على تصفيتها، وهي خطوة يمكن أن تبلغ تكلفتها 50 مليار دولار.
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التعليقات على ترامب: قد نحظر تطبيق تيك توك ونبحث عن بدائل له
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