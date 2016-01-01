

جمال شعبان يحذر من 15 طعاما وشرابا ضارا بالقلب والشرايين جمال شعبان يحذر من 15 طعاما وشرابا ضارا بالقلب والشرايين

حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق من عدة أطعمة ومشروبات ضارة بالقلب والشرايين، خاصة مع اعتياد الكثير على تناولها بشكل مفرط دون الاهتمام بمدى أضرارها.



ونصح جمال شعبان بالتوقف عن عدة أطعمة ومشروبات، وكتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائمة بالأطعمة المضرة بالقلب والشرايين وهي



١-السكر والملح والدهون

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٢-اللحم الأحمر٣-الصودا٤-الزبادي كامل الدسم٥-اللحوم المصنعة مثل اللانشون و البيتزا٦-الارز الأبيض والمكرونة٧-المخبوزات مثل باتيهات و ساليزون وجاتوهات٨-الزبدة٩-الشوربة المعلبة١٠-الآيس كريم١١-الكحول١٢-البطاطس المقلية١٣-رقائق الشيبسي١٤-الدجاج المقلي١٥- الخبز الأبيضونصح الدكتور جمال شعبان عميد القلب السابق بتقليل هذه الأطعمة والاكتفاء بالمشوي والمسلوق والتقليل من المقلي والمسبك.