حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق من عدة أطعمة ومشروبات ضارة بالقلب والشرايين، خاصة مع اعتياد الكثير على تناولها بشكل مفرط دون الاهتمام بمدى أضرارها.
ونصح جمال شعبان بالتوقف عن عدة أطعمة ومشروبات، وكتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائمة بالأطعمة المضرة بالقلب والشرايين وهي
١-السكر والملح والدهون
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التعليقات على جمال شعبان يحذر من 15 طعاما وشرابا ضارا بالقلب والشرايين
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