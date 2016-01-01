تطوير جهاز للتحكم في الأحلام... فيديو

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تطوير جهاز للتحكم في الأحلام... فيديو

طور العلماء جهازا أطلقوا عليه اسم " Dormio" للتحكم في الأحلام، حيث لا يسمح الجهاز بتسجيل المعلومات حول الأحلام فقط، ولكنه قادر أيضا على توجيهها، وتكرار بعض المعلومات في مرحلة مبكرة من النوم وبالتالي التأثير على محتوى الحلم.

واعتمد العلماء، أثناء تطوير الجهاز، على دراسات سابقة أظهرت أن نشاط الدماغ أثناء حالة الهلوسة التنومية (الحالة الانتقالية من الاستيقاظ إلى النوم) قريب جدا من حالة النوم السريع.

ولكن الاختلاف بين الحالتين أن الشخص في حالة الهلوسة التنومية يكون قادرا على إدراك الإشارات الخارجية، وعلى وجه الخصوص الأصوات، التي استفاد منها المطورون في الواقع.

ووفقا للخبراء، فإن الجهاز ليس قادرا على خلق شعور أثناء النوم فقط، بل تمكين الشخص من سماع الأصوات أيضا.

وقال آدم هار هورويتز، وهو أحد مطوري الجهاز: "يمكن أن تكون الأحلام حول موضوع معين مفيدة بعد الاستيقاظ، مثل حل مشكلة تواجه الشخص في الحياة"، وفق موقع "popmech".

وأضاف: "الأمر الجيد، أننا من خلال هذا الجهاز نقوم باستحضار هذه الأحلام المفيدة عمدا".

المصدر: سبوتنيك

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