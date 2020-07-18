جدل واسع بعد تغريدة إيلون ماسك بشأن الأهرامات و"الفضائيين"

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جدل واسع بعد تغريدة إيلون ماسك بشأن الأهرامات و"الفضائيين"

خرج الملياردير الأميركي ومؤسس شركة تسلا، إيلون ماسك، بتصريح غريب بشأن الأهرامات المصرية وأحد أشهر ملوك الفراعنة، أثار الكثير من الجدل في المواقع الاجتماعية.

ونشر ماسك تغريدة صغيرة على حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها: "من الواضح أن كائنات فضائية بنت الأهرامات".

وأثارت التغريدة ردود فعل متبانية، اختلفت بين الحيرة والمطالبة بالتوضيح، لكن الملياردير لم يكشف أي تفاصيل أخرى.

وبعدها بقليل، أضاف ماسك تعليقا جاء فيه "الفرعون رمسيس الثاني كان كائنا فضائيا"، وأشار إليه باستخدام رمز تعبيري يظهر وجها يحمل نظارات سوداء، وهو نفس شكل الكائنات الفضائية، الذي يتم تسويقه.

وحصدت التغريدة نحو 10 آلاف تعليق، خلال أقل من 6 ساعات، وقال بعضهم إن إيلون ماسك "يخفي اكتشافا جديدا وراء هذه التغريدة الغريبة".

وذكر آخرون "لا يمكن أن تأتي وتنشر تغريدة كهذه وتصمت بعدها، يجب أن توضح المقصود من كلامك".

فيما نفى البعض الآخر وجود أي شيء يسمى "كائنا فضائيا"، قائلين إن هذا "أمر مستحيل".
وشكلت الأهرامات التي بنيت قبل آلاف السنوات، لدفن ملوك الفراعنة بعد وفاتهم، لغزا حير وما يزال يحير العلماء.

ولا ينفك الخبراء والباحثون يوما تلو الآخر يبحثون عن سر الأهرامات، وتاريخها وظروف بناء هذها المعالم الشاهقة.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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