ما تأثير الإجهاد في الرؤية؟

قال الدكتور دميتري ديمينتيف، أخصائي طب وجراحة العيون، إن الإجهاد المزمن يؤثر في جميع أعضاء الجسم ويؤدي إلى انخفاض حدة البصر أيضا.
وأشار الأخصائي، إلى أنه خلال فترة الإجهاد يزداد إنتاج هرمونات الأدرينالين والبرولاكتين والكورتيزول.
كما تتضيق الأوعية الدموية في شبكية العين، واستمرار إجهاد عضلات العين، يؤدي إلى تطور اللابؤرية (الاستكماتزم - Astigmatism) وقصر النظر وبعد النظر.
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