فائدة صادمة لحقن "البوتكس"

درس العلماء تأثير حقن البوتكس على صحة الإنسان، وتبين أن هذا النوع من حقن الجمال يمكن أن يقلل من الاكتئاب.
وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل علماء أمريكيين درسوا تأثير حقن توكسين البوتولينوم في الجبهة.
وخلال الدراسة، قام الخبراء من جامعة كاليفورنيا بتحليل قاعدة بيانات تضم حوالي 40 ألف شخص، حيث تبين أن الأشخاص الذين استخدموا حقن البوتكس كانت لديهم حالات الاكتئاب أقل بكثير، وفي بعض الأحيان بنسبة 88%، من أولئك الذين تلقوا علاجًا آخر.
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