فائدة صادمة لحقن "البوتكس"

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فائدة صادمة لحقن "البوتكس"

درس العلماء تأثير حقن البوتكس على صحة الإنسان، وتبين أن هذا النوع من حقن الجمال يمكن أن يقلل من الاكتئاب.

وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل علماء أمريكيين درسوا تأثير حقن توكسين البوتولينوم في الجبهة.

وخلال الدراسة، قام الخبراء من جامعة كاليفورنيا بتحليل قاعدة بيانات تضم حوالي 40 ألف شخص، حيث تبين أن الأشخاص الذين استخدموا حقن البوتكس كانت لديهم حالات الاكتئاب أقل بكثير، وفي بعض الأحيان بنسبة 88%، من أولئك الذين تلقوا علاجًا آخر.

وأثبت الخبراء، حتى الآن، تأثير مضاد الاكتئاب لحقن البوتكس في منطقة الجبهة الأمامية فقط، وسوف تساعد الأبحاث الإضافية في تطوير أفضل علاج لمثل هذه الاضطرابات، وفق مجلة "Scientific Reports" العلمية.

ويشار إلى أنه يتم تصنيع البوتكس من السموم البكتيرية، ولا يستخدم فقط للتخلص من التجاعيد، ولكن أيضًا لتخفيف الصداع، خاصة لمن يعاني من الصداع النصفي.

بالإضافة إلى أن البوتكس أيضا يساعد في سلس البول (حالات التبول اللاإرادية) والتعرق المفرط وتشجنات العضلات.

المصدر: سبوتنيك

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