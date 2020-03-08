

رئيس جمعية رجال الأعمال: صادرات البطاطس والبصل والطماطم الأكثر تضرراً من كورونا رئيس جمعية رجال الأعمال: صادرات البطاطس والبصل والطماطم الأكثر تضرراً من كورونا

قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية تضررت جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، وجاءت أبرز الحاصلات المتضررة وهي البطاطس والبصل والطماطم والجزر بسبب انخفاض الطلب الخارجي عليها، حيث واجهت البطاطس أزمة كبيرة بسبب وجود وفرة فى المعروض من إنتاج البطاطس نتيجة زيادة المساحات المنزرعة وكميات المحصول هذا العام، فى المقابل هناك انخفاض كبير فى الاستهلاك المحلى والعالمى نتيجة توقف السياحة وإغلاق المطاعم وتعليق الدراسة، والتى كانت تستخدم كميات كبيرة من البطاطس المقلية المحفوظة، وهو ما أدى إلى امتلأ المخازن بالبطاطس.



وأضاف "عيسى"، والذي كان يشغل رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية سابقاً، أنه يجب على الحكومة سرعة التدخل لصرف دعم الصادرات المتأخرة للمصدرين ليس لتعويض خسائرهم، ولكنها مستحقات كان يجب أن صرفها منذ أكثر من 3 سنوات.



وسبق أن اشتكى سمير النجار عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، من تعرض موسم تصدير البطاطس تعرض لنكسة هذا العام، ولن يحقق عائداً يصل إلى 30% من التكلفة، رغم الإنجاز الذي حققته مصر في زراعة البطاطس بزيادة حجم الصادرات المصرية من 30-40 ألف طن في الماضي إلى 700 ألف طن حالياً، محذراً من تأثير خسائر المصدرين والمزارعين هذا العام، قد يؤدي لغياب مصر عن أسواق تصديرية العام المقبل وبالتالي لن تعود لها مرة أخرى، كما سيحجم مزارعون عن زراعتها بسبب الخسائر، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار البطاطس مرة أخرى وهو ما سيؤثر على المستهلك، مستشهداً بما حدث منذ عامين، وتم اتهام المصدرين بالتسبب في الأزمة، مطالباً بسرعة اجتماع مصدري البطاطس مع وزيرة التجارة والصناعة، وصرف المساندة التصديرية المتأخرة لهم، لمساندة الخسائر التي حققوها.