

ننشر أسعار مواد البناء المحلية بنهاية تعاملات أول أيام عيد الأضحى ننشر أسعار مواد البناء المحلية بنهاية تعاملات أول أيام عيد الأضحى

واصلت أسعار مواد البناء المحلية، من الحديد والجبس والأسمنت حالة الاستقرار مع نهاية التعاملات، الجمعة 31 يوليو 2020 في أول عيد الأضحي المبارك .







الأسمنت المسلح

قد يعجبك أيضا...

سجل سعر الأسمنت المسلح 740 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 720 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 728 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 720 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 745 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 720 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 743جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 783 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 723 جنيهًا للطن.الأسمنت الأبيضسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2425 جنيهًا للطن. الأسمنت المخلوط سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 670 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 670 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 680 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 670 جنيهًا للطن.الأسمنت المقاومسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 775 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 775 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 780 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 780 جنيهًا للطن.الجبساستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، بينما سجل جبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.أسعار الحديدسجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه. وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.