

استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 31-7-2020 أمام الجنيه المصرى استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 31-7-2020 أمام الجنيه المصرى

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 31-7-2020، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



15.93 جنيه للشراء.

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16.03 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.92 جنيه للشراء.16.02 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر15.92 جنيه للشراء.16.02 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.94 جنيه للشراء.16.04 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك عودة15.94 جنيه للشراء16.04 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة15.94 جنيه للشراء.16.04 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.93 جنيه للشراء.16.03 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.92 جنيه للشراء.16.02 جنيه للبيع.ويقبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في عامين، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1884 دولاراً، وأدى انخفاض الطلب الحاضر إلى إجبار التجار في الهند والصين على تقديم خصومات كبيرة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1% إلى 22.51 دولار للأوقية، بينما ارتفعت قرابة 17 بالمئة منذ بداية الأسبوع.وتراجع البلاتين 0.5% إلى 901.14 دولار للأوقية وربح البلاديوم 0.5% إلى 2136.67 دولار.