تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيديو مثيرا للحظة هروب عجل أبيض من عربة نقل.
ويوضح الفيديو المتداول العجل الضخم وهو ثائر ويحاول الهروب من الجزارين قبل ذبحه، ليظل ينطح ويرفص بعنف مانعا أي شخص يقترب منه.
ويبين الفيديو أيضا، العجل وهو يقفز من العربة ويهرب وسط هلع المتواجدين وعدم قدرتهم على السيطرة على العجل الهائج الذي كاد يطيح بمن حوله.
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التعليقات على لحظة هروب عجل من عربة نقل والإطاحة بمن حوله.. فيديو
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