لحظة هروب عجل من عربة نقل والإطاحة بمن حوله.. فيديو

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لحظة هروب عجل من عربة نقل

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، فيديو مثيرا للحظة هروب عجل أبيض من عربة نقل.

ويوضح الفيديو المتداول العجل الضخم وهو ثائر ويحاول الهروب من الجزارين قبل ذبحه، ليظل ينطح ويرفص بعنف مانعا أي شخص يقترب منه.

ويبين الفيديو أيضا، العجل وهو يقفز من العربة ويهرب وسط هلع المتواجدين وعدم قدرتهم على السيطرة على العجل الهائج الذي كاد يطيح بمن حوله.

وأثار المقطع المتداول سخرية رواد التواصل الإجتماعي، لعدم قدرة الجزارين في السيطرة على العجل، واستخفاف المتواجدين به، ليفاجئهم العجل بنوبة من الغضب كادت تطيح بالمحيطين به جميعا.

https://www.facebook.com/100013342389615/posts/1016475952140475/

المصدر: elbalad

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