شبح مرعب يظهر خلف معلم أثناء شرحه درسا لطلابه .. فيديو

شبح مرعب يظهر خلف معلم أثناء شرحه درسا لطلابه .. فيديوالخميس 30/يوليه/2020 - 11:31 م
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صدى البلد
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احمد شريف
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أصيب الطلاب بحالة من الذهول عندما شاهدوا ما بدا أنه "شبح" لفتاة صغيرة تقف خلف معلمهم أثناء التدريس لهم عبر الإنترنت.
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ووفقًا لصحيفة ديلي ستار وقع المشهد غير العادي في منزل المعلم الذي لم يذكر اسمه في مدينة مونتيري في ولاية نويفو ليون شمال شرق المكسيك.
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