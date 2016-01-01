طريقة عمل لحمة الراس في العيد



لحمة الراس لحمة الراس

إذا كنتي من تقدمين لحمة الراس فيمكنك ان تتعرفي علي طريقة لذيذة ومغذية عن لحمة الراس.



المكونات :

رأس ضأني ' أو لحم راس عجالي '

. 2حبة بصل .

مقدار نصف كيلو طماطم .

حبة فلفل أخضر ' حار .حلو حسب الرغبة ' .

ملعقة كزبرة ناشفة .

راس ثوم مقشر ومهروس .

ملعقة سمن أوزبدة .

زيت نباتي .



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التحضير:

. تسلق اللحمة باضافة الملح والبهار الخاص باللحمة . ثم ترفع من الشوربة .

.نشوح البصل المفروم بقليل من الزيت . نضيف الثوم والكزبرة . ونقلب جيدا . نضيف الفلفل الأخضر ونقلب . ثم نضيف الطماطم ' مهروس جيدا ' ونضيف الملح والفلفل . نتركه يغلر قليلا على نار متوسطة . ثم نضيف القليل من الماء . نتركها تغلي قليلا . ثم نضيف اللحمة . ونترك الخليط يغلي .10. دقائق . نضيف السمن . ونضعها في صينية الفرن .

. ندخلها فرن متوسط الحرارة لتحمر شوية .

. تقدم ساخنة مع العيش البلدي أو الأرز الأبيض.

