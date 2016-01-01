طريقة عمل لحمة الراس في العيد

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لحمة الراس

إذا كنتي من تقدمين لحمة الراس فيمكنك ان تتعرفي علي طريقة لذيذة ومغذية عن لحمة الراس.

المكونات :
رأس ضأني ' أو لحم راس عجالي '
. 2حبة بصل .
مقدار نصف كيلو طماطم .
حبة فلفل أخضر ' حار .حلو حسب الرغبة ' .
ملعقة كزبرة ناشفة .
راس ثوم مقشر ومهروس .
ملعقة سمن أوزبدة .
زيت نباتي .

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التحضير:
. تسلق اللحمة باضافة الملح والبهار الخاص باللحمة . ثم ترفع من الشوربة .
.نشوح البصل المفروم بقليل من الزيت . نضيف الثوم والكزبرة . ونقلب جيدا . نضيف الفلفل الأخضر ونقلب . ثم نضيف الطماطم ' مهروس جيدا ' ونضيف الملح والفلفل . نتركه يغلر قليلا على نار متوسطة . ثم نضيف القليل من الماء . نتركها تغلي قليلا . ثم نضيف اللحمة . ونترك الخليط يغلي .10. دقائق . نضيف السمن . ونضعها في صينية الفرن .
. ندخلها فرن متوسط الحرارة لتحمر شوية .
. تقدم ساخنة مع العيش البلدي أو الأرز الأبيض.

المصدر: elbalad

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