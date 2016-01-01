إسلام محارب يكشف تفاصيل مثيرة عن نهائي إفريقيا الشهير أمام الترجي

كشف إسلام محارب لاعب فريق الجونة عن فترة تواجده في الأهلي قبل رحيله خلال صيف 2019 ،وعن كواليس مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال إسلام محارب في تصريحات قناة أون تايم سبورتس: "انضممت للأهلي وأنا أبلغ 15 عامًا وكان هناك عرض آخر من الزمالك ولكني فضلت الأحمر، ورحلت أثناء وجود محمد يوسف مديرًا فنيًا للأحمر وفتحي مبروك مدرب فريق الـ20 سنة".
وأضاف محارب أنه، كان يقدم مستوى جيد في الأهلي والاستغناء عني كان مفاجأة وتحدثت مع المسؤولين خلال أخر 6 أشهر وأكدوا لي استمراري وتفاجئت بعرضي للبيع أو الإعارة".
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