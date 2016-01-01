ترامب: فيروس كورونا عاود الانتشار بقوة في العالم

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ترامب


حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، من أن فيروس كورونا المستجد عاود الانتشار بقوة في عدد من دول العالم.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "الفيروس عاد للتفشي في بلدان مثل الصين وأستراليا، بينما تعيش أمريكا اللاتينية أسوأ فترات تاريخها".

وأضاف: "العالم لم يشهد أزمة كالتي نعيشها الآن، منذ أيام الأنفلونزا الإسبانية عام 1917، علينا جميعًا أن نحذر من فيروس كورونا".

وتابع الرئيس الأمريكي: "في الولايات المتحدة، شهدت ولايات مثل كاليفورنيا، ذروة تفشي عنيفة لفيروس كورونا، رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذها حكام الولايات، والإغلاق الجزئي لن يكون مفيدًا الآن على المدى الطويل".

المصدر: elbalad

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