ترامب: فيروس كورونا عاود الانتشار بقوة في العالم

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، من أن فيروس كورونا المستجد عاود الانتشار بقوة في عدد من دول العالم.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "الفيروس عاد للتفشي في بلدان مثل الصين وأستراليا، بينما تعيش أمريكا اللاتينية أسوأ فترات تاريخها".
وأضاف: "العالم لم يشهد أزمة كالتي نعيشها الآن، منذ أيام الأنفلونزا الإسبانية عام 1917، علينا جميعًا أن نحذر من فيروس كورونا".
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