نشر موقع "فيتو" المصري الصور الأولى من موقع مقتل مواطنين مصريين من مدينة قنا في صعيد مصر، على يد مواطن سعودي في السعودية رميا بالرصاص.
وتعتذر RT عن نشر الصور لبشاعتها حيث يظهر فيها المواطنان المصريان على الأرض غارقين في دمائهما.
وطالب أهالي القرية بضرورة نقل الجثامين قبيل انتهاء إجازة عيد الاضحى التي قد تمتد إلى حوالي 10 أو 15 يوما خاصة أن كافة الإجراءات والأوراق الرسمية انتهت وتم القبض على مرتكب الواقعة.
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التعليقات على لأول مرة.. نشر صور صادمة للحظة مقتل مصريين على يد مواطن سعودي في السعودية
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