لأول مرة.. نشر صور صادمة للحظة مقتل مصريين على يد مواطن سعودي في السعودية

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صورة الخبر: لأول مرة.. نشر صور صادمة للحظة مقتل مصريين على يد مواطن سعودي في السعودية
لأول مرة.. نشر صور صادمة للحظة مقتل مصريين على يد مواطن سعودي في السعودية

نشر موقع "فيتو" المصري الصور الأولى من موقع مقتل مواطنين مصريين من مدينة قنا في صعيد مصر، على يد مواطن سعودي في السعودية رميا بالرصاص.

وتعتذر RT عن نشر الصور لبشاعتها حيث يظهر فيها المواطنان المصريان على الأرض غارقين في دمائهما.

وطالب أهالي القرية بضرورة نقل الجثامين قبيل انتهاء إجازة عيد الاضحى التي قد تمتد إلى حوالي 10 أو 15 يوما خاصة أن كافة الإجراءات والأوراق الرسمية انتهت وتم القبض على مرتكب الواقعة.

واتشحت قرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا بالسواد حزنا على مقتل اثنين من أبنائها على يد أحد السعوديين بسبب خلاف على تركيب ماسورة مياه، فما كان من السعودي إلا أن قام بإطلاق عدد من الرصاصات عليهما من الخلف أردتهما قتيلين.

‎وكانت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، أكدت أنها تتابع جريمة مقتل مصريين اثنين بالرصاص، كانا يعملان في مجال الإنشاءات بالسعودية، على يد مواطن سعودي .

المصدر: فيتو

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