شبيه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يثير الجدل في مصر (صور)



شبيه عبد الناصر شبيه عبد الناصر

أثارت صورة رجل نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مصر جدلا لوجود شبه كبير بينه وبين الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.



وقالت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، إن القصة المنتشرة عن الرجل، جاءت من قبل الصحفي محمد رجب، الذي نشر الصور عبر حسابه على فيس بوك وعلق عليها قائلا: "يشبه في ملامحه جمال عبدالناصر، يرتدي بدلة كاملة، حذاؤه يلمع تحت أشعة الشمس.. إنه الأستاذ محمد عبد الرحمن سائق التوك توك بمنطقة المطرية... قابلته لم أصدق مظهره خلف عجلة القيادة، ظننته في البداية يقدم برنامج الكاميرا الخفية أو أنه وكيل غبور ويختبر موديلا جديدا على أرض الواقع، لم يخطر ببالي أبدًا أنها مهنته وأنه يكسب قوت يومه من توصيل الركاب داخل الحواري والأزقة".



وتابع قائلا: "سألته: أنت ليه يا باشا لابس كده؟، قال: دي طبيعتي من 16 سنة منزلش من بيتي غير وأنا لابس بدلة كاملة مغسولة ومكوية، أيوه ليه يعني حضرتك ده حتى احنا في صيف والجو حر جدا؟، قال: شوف أنا كنت سائق مدير شركة ماستر كارد هنا في مصر لمدة 11 سنة وده لبسي وده مظهري ولما استغنوا عني في 2015 اشتريت التوك توك ده لأن قعدة البيت صعبة والمعاش ميكفيش 3 أيام، بس أنا معرفش أنزل من بيتي أشتغل إلا بالبدلة زي ما اتعودت لأن أهم حاجة نظافة الإنسان الشخصية ومظهره".

وأضاف: "سألته: طيب لما بيقابلك ضابط ولا أمين شرطة بيتعاملوا معاك إزاي؟، قال: بيعاملوني بمنتهى الاحترام وكل الناس بتعاملني بمنتهى الاحترام وأنا بحب كل الناس وكل الناس بتحبني توك توك، رديت عليه: والله يا أستاذ محمد حضرتك راجل جميل ومحترم وحقيقي اتشرفت بمعرفة حضرتك ممكن اتصور معاك واكتب عنك؟، قالي: اتفضل طبعا دي حاجة تسعدني، والله يا أستاذ محمد أنا اللي سعدت بمقابلة حضرتك. ربنا يرزقك ويستر طريقك، هل نفسك في أي حاجة؟، أيوة نفسي أرجع شغلي تاني أنا بحب شركتي جدًا ومش عارف هم عملوا معايه كده ليه وأنت بتكتب عني قول إني نفسي أرجع شغلي تاني".



