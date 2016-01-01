رد غير متوقع من علاء مبارك على مغرد رفض تهنئة العيد

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صورة الخبر: علاء مبارك
علاء مبارك

أثار رد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك على أحد المغردين الذين رفضوا تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى، ردود فعل واسعة بين متابعي حسابه على "تويتر".

وكان علاء مبارك كتب على حسابه مهنئا بقدوم عيد الأضحى قائلا: "تهنئة للجميع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية باليُمن والبركات".

وعلق أحد المتابعين على التهنئة: "شكرا، لا نريد منكم تهنئة. الله الغني عن تهنئة الظالمين"، ليرد مبارك: "التهنئة بالعيد وصلتك يا أستاذ سامح لأنك تتابع الحساب، لهذا أقترح أن تلغي المتابعة حتى لا تستقبل شيئا من الظالمين، تحياتي لك من الظالمين".

وعلق أحد محبي علاء مبارك قائلا: "يا ليت الظالمين كلهم مثلك، أحلى تهنئة لأشهم وأنظف شخص في مصر... ظالمين قال".

وكتبت مغردة أخرى: "لا بأس، لا تتضايق، أنت لست مقصودا بالكلام، كل سنة وأنت والأسرة الكريمة بألف خير".

المصدر: تويتر

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