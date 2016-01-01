التعليم توضح حقيقة تداول نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر السوشيال ميديا



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا أكدت خلاله أنه لا صحة لتداول نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت وزارة التربية والتعليم: سنعلن عن نتيجة الثانوية العامة 2020 وأسماء الأوائل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.



وأضافت وزارة التربية والتعليم: نحن نهيب بالسادة أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق خلف من يسعون إلى الاحتيال عليهم بزعم إرسال نتيجة الثانوية العامة لهم.

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وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم، أن المشاركين في أعمال كنترولات الثانوية العامة سيحصلون على إجازة العيد التي ستتوقف فيها كل الأعمال (من اليوم الخميس حتى الاثنين القادم).وأوضح رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أنه طوال فترة إجازة العيد ستكون جميع كنترولات الثانوية العامة في حراسة أمنية مشددة.وقال رئيس عام امتحانات الثانوية العامة: ستعود كنترولات الثانوية العامة للعمل بعد العيد (من الثلاثاء) لإنهاء اللمسات الأخيرة لعرض نتيجة الثانوية العامة 2020 على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لاعتمادها رسميا وإعلانها للطلاب إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليموأضاف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن نتيجة الثانوية العامة 2020 لن تعلن قبل عيد الأضحى مثلما يردد البعض، مشيرا إلى أنها ستعلن بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ، وسيتم حسم موعد محدد لإعلانها بعد العودة من إجازة العيد يوم الثلاثاء القادم.