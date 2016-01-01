مصر: إحالة جميع المسؤولين عن بث أذان المغرب قبل موعده للتحقيق

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صورة الخبر: أذان المغرب
أذان المغرب

أكد محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، أن خطأ وقع في إذاعة آذان المغرب قبل موعده بـ4 دقائق، لافتا إلى أنه خطأ شخصي.

وقال نوار، لوسائل إعلام محلية، الخميس: تم إحالة جميع المسئولين عن ذلك الأمر إلى التحقيق العاجل.

وأشار رئيس الإذاعة، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن تلك الواقعة.

وأثار رفع آذان صلاة المغرب قبل موعده الرسمي جدلا واسعا على السوشيال ميديا وبين المواطنين وذلك بسبب إفطارهم قبل موعد الآذان بـ4 دقائق.

وأثار رفع آذان صلاة المغرب قبل موعده الرسمي جدلا واسعا على السوشيال ميديا وبين المواطنين وذلك بسبب إفطارهم قبل موعد الآذان بـ4 دقائق.

المصدر: RT

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