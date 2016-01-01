أكد محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، أن خطأ وقع في إذاعة آذان المغرب قبل موعده بـ4 دقائق، لافتا إلى أنه خطأ شخصي.
وقال نوار، لوسائل إعلام محلية، الخميس: تم إحالة جميع المسئولين عن ذلك الأمر إلى التحقيق العاجل.
وأشار رئيس الإذاعة، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسئولين عن تلك الواقعة.
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التعليقات على مصر: إحالة جميع المسؤولين عن بث أذان المغرب قبل موعده للتحقيق
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