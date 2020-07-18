

| شاهد | مفاجأة غير متوقعة: محمد صلاح بقصة شعر جديدة لأول مرة منذ انضمامه لليفربول | شاهد | مفاجأة غير متوقعة: محمد صلاح بقصة شعر جديدة لأول مرة منذ انضمامه لليفربول

بعد ٣ مواسم مع ليفربول احتفظ فيها محمد صلاح بقصة شعر واحدة لم يغيرها، حتى أنه اشتهر بها وبشعره الطويل المجعد بين جمهور الفريق، قرر اخيرا ان يختار قصة جديدة.

وظهر صلاح عبر حسابه على إنستجرام في مظهر جديد بعد قص شعره وتصفيفه بطريقة مختلفة عما اعتاد عليه جمهوره، في مفاجأة غير متوقعة عقب نهاية بطولة الدوري اول الاسبوع الحالي.







