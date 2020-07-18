لا يستطيع البعض التفرقة بين الجوع الحقيقي، والذي ينشأ نتيجة حاجة الجسم لتناول الطعام، وبين الجوع الوهمي، الذي يرجع لدوافع نفسية في الأساس، ويقود ذلك الشخص إلى تناول المزيد من الطعام، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، وبالتالي الإصابة بالعديد من الأمراض والمشكلات الصحية.
"الكونسلتو" يستعرض في السطور التالية، كيفية التفرقة بين الجوع الحقيقي والوهمي، وفقًا لما ذكره موقع "Healthy eating".بعد تناول الطعام تعمل الخلايا الدهنية بالجسم على زيادة إنتاج هرمون اللبيتين، والذي يقلل من الشعور بالجوع، وبعد مرور بضع ساعات تقل نسبة ذلك الهرمون في الجسم، بينما يرتفع هرمون الجيرلين تدريجيًا، وهو أحد الهرمونات التي يفرزها الجسم عند الشعور بالجوع، ولكن قد يختلف الأمر في حالة الجوع الوهمي، فلا تتغير الهرمونات، بينما تقود الأهواء العاطفية في تجديد رغبة الشخص في تناول الطعام.الجوع الحقيقييأتي الجوع الحقيقي عند الحاجة الحقيقية لتناول الطعام، ويتطور الشعور تدريجيًا، وبمجرد امتلاء المعدة، يمكن التوقف عن تناول الطعام، ويتسم الجوع الحقيقي بعدد من الصفات التي تميزه عن الجوع الوهمي، وتشمل:ينشأ الشعور الحقيقي بالجوع بعد تناول الطعام بعدد من الساعات تتراوح من 6 إلى 12 ساعة.قد يتسبب الجوع الحقيقي في تقلصات متكررة بالأمعاء تستمر حوالي 30 ثانية.
يشعر الشخص بالحاجة لتناول الطعام بشكل عام، ولا توجد رغبة ملحة في تناول طعام بعينه.يشعر الشخص بالرضا بعد تناول الطعام، ويستعيد الشخص نشاطه من جديد حال تناول وجبة صحية مناسبة لجسده وعمره، ووفقًا للمغذيات التي حصل عليها.حال الجوع الحقيقي، عادة لا يشعر الشخص بالذنب بعد تناول الطعام على عكس الجوع الوهمي.
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التعليقات على جوع حقيقي أم وهمي؟.. 10 علامات تكشف لك مدى حاجتك لتناول الطعام
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