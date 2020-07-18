أشهر 3 طرق لطهي اللحم في العيد.. أيهم أفضل لصحتك؟

يميل بعض الأشخاص إلى طهي اللحوم في عيد الأضحى بطرق مختلفة، بعضها خاطئًا ويفقد اللحم قيمته الغذائية ويجعله وجبة مضرة بصحة الجسم.يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، طرق طهي اللحوم في العيد وأفضلهم للصحة العامة، وفقًا للدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية.
1- السلق
سلق اللحممن أفضل طرق طهي اللحوم الحمراء، لأن الحرارة العالية تساعد على نضج اللحم وتحافظ على قيمتها الغذائية، فضلًا عن دورها في القضاء على البكتيريا والفطريات العالقة بها.وينصح خبراء التغذية بإضافة التوابل والأعشاب -مثل الحبهان والمستكة وورق اللورا- للحم المسلوق، للاستمتاع بنكهتها المميزة والاستفادة من عناصرها الغذائية التي تساعد على تحسين هضم الدهون المتوفرة باللحوم الحمراء، دون الإصابة بأي اضطرابات هضمية.
2- الشوي
شوي اللحممن الطرق الصحية لطهي اللحوم في الأعياد والمناسبات، ولكن هناك عدد من الضوابط يجب الالتزام بها عند شوي اللحم، وأبرزها:- تقطيع اللحم إلى شرائح صغيرة.- نقع اللحم لوقت طويل في الليمون والخل، للقضاء على البكتيريا والفطريات العالقة بها، والاستفادة من الأحماض التي يحتويان عليها والتي تساعد على تفتيت البروتين، مما يتيح للمعدة فرصة هضمه دون الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات.- إشعال الشواية قبل وضع اللحم عليها.- عدم تعريض اللحم للهب مباشرة.- تقليب اللحم من آنٍ لآخر، لضمان نضجه والحفاظ عليه من الاحتراق.- وضع البقدونس أسفل اللحم بعد اكتمال نضجه، وذلك لقدرته على امتصاص الدهون والأملاح الموجودة به.
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