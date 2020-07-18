

مراهقة إندونسية تربى 6 أفاعى عملاقة فى منزلها "كأنهم قطط وكلاب" مراهقة إندونسية تربى 6 أفاعى عملاقة فى منزلها "كأنهم قطط وكلاب"

حظيت فتاة إندونيسية تبلغ من العمر 14 عامًا باهتمام كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل حيواناتها الأليفة غير المعتادة، حيث تربى 6 ثعبان عملاقة، ففى الوقت الذى يجرى ويهرب أى شخص من مجرد ثعبان صغير، تقوم تشالوا إسماعيل المراهقة البالغة من العمر 14 عامًا، بتربية 6 ثعابين ضخمة فى منزلها ويبدو أنها لا تهتم بسلامتها عندما تكون حولهم، حيث أصبحت الصور ومقاطع الفيديو للفتاة الإندونيسية التى تلعب وتسبح وتحتضن مع الزواحف العملاقة منتشرة على تيك توك و انستجرام، وتترك المتابعين فى حالة من الذهول.



لا يُعرف الكثير عن تشالوا وكيف جاءت للعيش مع الثعبان الستة، لكنها زعمت أنها أخبرت موقع إندبونج الإندونيسى لامبونج 77 أنها تعتنى بثعابتها الأليفة منذ أن كانت فى الرابعة من عمرها فقط ولا تشعر بالخوف على الإطلاق عندما تكون حولها، بحسب ما نشر موقع odditycentral.



على الرغم من أن الناس يعبرون بانتظام عن مخاوفهم بشأن سلامة تشالوا فى آلاف التعليقات التى تتلقاها على مقاطع الفيديو الخاصة بها، إلا أن الفتاة تبذل قصارى جهدها لتوضيح أن حيواناتها الأليفة غير سامة، وأنهم يُروضون ​​وأن الثعابين بشكل عام هم ضحايا للصور النمطية السلبية.

ليس تشالو فقط هى الذين تشعر بالراحة التامة وهى محاطة بالأفاعى الضخمة، ولكن يظهر شقيقها الأصغر فى بعض مقاطع الفيديو ، وكأنه لا يكترث بوجودهم.







