

بينها مسقط رأسه.. محافظات ومدن غنى لها عمرو دياب في "يا بلدنا يا حلوة" بينها مسقط رأسه.. محافظات ومدن غنى لها عمرو دياب في "يا بلدنا يا حلوة"

في عدد مختلف من محافظات وشوارع مصر، قدّم الهضبة عمرو دياب، أغنيته الجديدة "يا بلدنا يا حلوة"، عبر يوتيوب في الساعات الأولى من صباح اليوم.



وصف عمرو دياب لعدد من محافظات ومدن مصر السياحية، أبرز ما مميز الأغنية الجديدة، التي لاقت تفاعًلا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي روّج خلالها الهضبة لجمال مدن مصر المختلفة، فضلًا عن ظهوره بمناطق شعبية خلال تصوير الكليب، كمنطقتي الحسين وشارع المعز لدين الله الفاطمي.



ومن أبرز المحافظات والمدن التي غنى لها الهضبة:

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