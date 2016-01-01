ماسك سريع لتعطير وتكثيف الشعر

تتمنى كل فتاة الحصول على شعر كثيف، ومعطر، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء عليك بماسك سريع يزيد كثافة الشعر ولمعانه.
وفقا لما كشفه موقع "هيلثي"، فإن زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعية التي تساعد على زيادة نمو الشعر والحصول على شعر ثقيل وجذاب، فكثير من الفتيات تشعر بالإحراج الشديد من ضعف نمو الشعر.
مكونات الوصفة:
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