ماسك سريع لتعطير وتكثيف الشعر

آخر الأخبارالأسرة والطفل › ماسك سريع لتعطير وتكثيف الشعر

صورة الخبر: ماسك سريع لتعطير وتكثيف الشعر
ماسك سريع لتعطير وتكثيف الشعر


تتمنى كل فتاة الحصول على شعر كثيف، ومعطر، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء عليك بماسك سريع يزيد كثافة الشعر ولمعانه.

وفقا لما كشفه موقع "هيلثي"، فإن زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعية التي تساعد على زيادة نمو الشعر والحصول على شعر ثقيل وجذاب، فكثير من الفتيات تشعر بالإحراج الشديد من ضعف نمو الشعر.

مكونات الوصفة:

3 ملاعق زيت زيتون طبيعي.
2 معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

قومي بتحضير إناء عميق ونضع به زيت الزيتون والليمون.
ضعي الخليط على فروة رأسك مباشرة مع التدليك الجيد والمستمر.
عليكي بوضع منشفة دافئة ولفها على شعرك بطريقة محكمة.
اتركي الوصفة على شعرك لمدة 20 دقيقة بعد ذلك اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو.
تكرر هذه الوصفة على مدار شهر أسبوعيًا وسوف تلاحظين الفرق.

المصدر: موقع "هيلثي"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ماسك سريع لتعطير وتكثيف الشعر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
97398

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager