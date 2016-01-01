تألقي في العيد.. خطوات الحمام المغربي في البيت



الحمام المغربي في البيت الحمام المغربي في البيت



تستعد النساء اليوم للعناية بالبشرة والجسم والشعر، وهي عادة يتبعنها في كل عيد، ويمكنك تجربة عمل الحمام المغربي في المنزل الذي ينظف الجسم ويزيل خلايا الجلد الميت ويساعد على تنظيف البشرة والجلد ويجعل الجسم ناعمًا.



إليكِ خطوات الحمام المغربي في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى حمامات النساء الخاصة.



الأدوات المطلوبة:

صابون أسود مغربي

القفاز الأسود الخشن "الليفة المغربية"

طمي مغربي مطحون

زبادي

عسل أبيض

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اقرأ أيضاقبل العيد.. أسهل طرق تنظيف البشرة في المنزلخطوات عمل الحمام المغربي في البيت:افتحي الماء الساخن في الحمام لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى يمتلئ بالبخار واجلسي في هذا البخار حتى يفتح مسام الجلد.بعدها قومي بترطيب جسمك بالماء الدافئ.ثم استخدمي القفاز الأسود والصابون المغربي الأسود واغسلي جسمك جيدا به في حركات دائرية.وبعدها اشطفي جسمك من الصابون المغربي.في وعاء اخلطي الطمي المغربي مع علبة الزبادي والعسل الأبيض.وزعي خليط الطمي على جسمك واتركيه 10 دقائق.استخدمي القفاز الأسود على الجهة الأخرى وافركي جميع أنجاء جسمك به.اشطفي جسمك جيدا من الطمي ثم انهي الأمر بحمام بارد كي تساعدي مسام الجلد على الغلق.