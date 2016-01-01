أكلات العيد.. طريقة تحضير شيش كباب ضاني بتتبيلة متميزة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › أكلات العيد.. طريقة تحضير شيش كباب ضاني بتتبيلة متميزة

صورة الخبر: شيش كباب ضاني
شيش كباب ضاني


يستعد الجميع لتحضير أكلات عيد الأضحى ، خاصة وأن معظمها يحتاج إلى تتبيلة معينة وتركها من الليلة وحتى أول يوم العيد حتى تصبح شهية ولها مذاق مميز .

ومن أهم الأكلات التي يمكنك تحضيرها شيش كباب ضاني وهو سهل التحضير وطبق مختلف على سفرتك في عيد الأضحى .

إليكي طريقة عمل شيش كباب ضاني بـ تتبيلة خاصة للشيف نورا السادات :

المكونات
مكعبات لحمة ضاني
مستردة
صويا صوص
ملح وفلفل أسود
بصل مبشور

طريقة عمل شيش كباب ضاني :
* تتبل اللحمة بالملح والفلفل والمستردة ثم يضاف عليها صويا صوص وبصل مبشور
* تترك في التتبيلة ليلة كاملة ثم تشوى على الفحم حتى تمام النضج .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أكلات العيد.. طريقة تحضير شيش كباب ضاني بتتبيلة متميزة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98324

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager