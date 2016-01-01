يستعد الجميع لتحضير أكلات عيد الأضحى ، خاصة وأن معظمها يحتاج إلى تتبيلة معينة وتركها من الليلة وحتى أول يوم العيد حتى تصبح شهية ولها مذاق مميز .
ومن أهم الأكلات التي يمكنك تحضيرها شيش كباب ضاني وهو سهل التحضير وطبق مختلف على سفرتك في عيد الأضحى .
إليكي طريقة عمل شيش كباب ضاني بـ تتبيلة خاصة للشيف نورا السادات :
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التعليقات على أكلات العيد.. طريقة تحضير شيش كباب ضاني بتتبيلة متميزة
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