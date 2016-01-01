أكلات العيد.. طريقة تحضير شيش كباب ضاني بتتبيلة متميزة



شيش كباب ضاني شيش كباب ضاني



يستعد الجميع لتحضير أكلات عيد الأضحى ، خاصة وأن معظمها يحتاج إلى تتبيلة معينة وتركها من الليلة وحتى أول يوم العيد حتى تصبح شهية ولها مذاق مميز .



ومن أهم الأكلات التي يمكنك تحضيرها شيش كباب ضاني وهو سهل التحضير وطبق مختلف على سفرتك في عيد الأضحى .



إليكي طريقة عمل شيش كباب ضاني بـ تتبيلة خاصة للشيف نورا السادات :

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المكوناتمكعبات لحمة ضانيمستردةصويا صوصملح وفلفل أسودبصل مبشورطريقة عمل شيش كباب ضاني :* تتبل اللحمة بالملح والفلفل والمستردة ثم يضاف عليها صويا صوص وبصل مبشور* تترك في التتبيلة ليلة كاملة ثم تشوى على الفحم حتى تمام النضج .