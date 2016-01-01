أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد، أن الكثير من أصحاب الوزن الزائد يتناولون القهوة الخضراء التي تساعد على التخسيس، لكن لا بد أن تكون مضمونة ومسجلة في السوق وليست مغشوشة أو مهربة.
وأضاف باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة "صدى البلد"، أن أقراص الشاي الأخضر تعطيك نفس النتيجة، ومضمونة، ورخيصة السعر، ويفضل تناول قرصين على الريق بشكل يومي.
وأوضح أنه سواء الشاي الأخضر أو القهوة الخضراء هي "ليست سحرية في انقاص الوزن " لكنها عامل مساعد فقط، ولا يمكن الاعتماد عليها فقط في التخسيس.
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التعليقات على الشاي والقهوة الخضراء.. أيهما أفضل للتخسيس
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