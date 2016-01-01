لا غنى عن الأعشاب فى مطبخك فهى تقلل الأعراض المزعجة للكثير من الأمراض مثل أعراض البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق إليك 3 أعشاب مذهلة من مطبخك لمحاربة مشاكل الجهاز التنفسي يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.
لو مخالط لمريض كورونا في البيت.. كيف تحمي نفسك من العدوى ؟
-عشبة البلسان
تهدئ السعال واحتقان البرد ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى. نظرًا لأن هذه الفاكهة مصدر مهم لفيتامين ج ، يمكنها دعم جهازك المناعي وتخفيف مشاكل الالتهاب في جسمك.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أقوى من المضادات الحيوية.. 3 أعشاب تحارب مشاكل الجهاز التنفسي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق