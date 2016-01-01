أقوى من المضادات الحيوية.. 3 أعشاب تحارب مشاكل الجهاز التنفسي

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مشاكل الجهاز التنفسي

لا غنى عن الأعشاب فى مطبخك فهى تقلل الأعراض المزعجة للكثير من الأمراض مثل أعراض البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق إليك 3 أعشاب مذهلة من مطبخك لمحاربة مشاكل الجهاز التنفسي يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

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-عشبة البلسان

تهدئ السعال واحتقان البرد ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى. نظرًا لأن هذه الفاكهة مصدر مهم لفيتامين ج ، يمكنها دعم جهازك المناعي وتخفيف مشاكل الالتهاب في جسمك.

- النعناع

يساعد النعناع على تقليل حرقة المعدة واضطراب المعدة. كما أنها مناسبة لتهدئة التهاب الحلق والسعال. وهو مضاد طبيعي للالتهابات يمكن أن يخفف من انسداد الجيوب الأنفية ويساعدك على الراحة بشكل أفضل.

- الزنجبيل

يلعب الزنجبيل دورًا محوريًا في الطعام وهو يساعد فى تخفيف الغثيان والإسهال والتشنجات. تشير بعض الأدلة الطبية إلى أن هذا العشب يمكن أن يخفض ضغط الدم وينظم مستوى الجلوكوز في الدم.

المصدر: elbalad

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