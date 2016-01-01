

فيديو| إطلاق مركبة الاستكشاف «بيرسفيرانس» إلى المريخ فيديو| إطلاق مركبة الاستكشاف «بيرسفيرانس» إلى المريخ

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الخميس، الصاروخ الناقل "أطلس 5" حاملا على متنه مركبة الاستكشاف "بيرسفيرانس"، التي ستبحث عن علامات للحياة على كوكب المريخ.



ومن المقرر أن تصل مركبة الأبحاث إلى المدار في 18 فبراير 2021، وقد تم تجهيز المركبة بسبع أدوات علمية، من بينها طائرة مروحية مسيرة ستقوم بالتحليق فوق سطح الكوكب للمرة الأولى.



والمهمة الرئيسية لمركبة الاستكشاف "بيرسفيرانس" هي البحث عن آثار للحياة (قديمة أو حالية) على كوكب المريخ.

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ويقوم الروبوت بجمع عينات من تربة المريخ وحفظها بداخله، وتخطط ناسا لإعادتها إلى الأرض في موعد لا يتجاوز عام 2031.