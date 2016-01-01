مغذي ومنعش.. طريقة تحضير مشروب مانجو بالزبادي



مشروب مانجو بالزبادي مشروب مانجو بالزبادي

مع صيام يوم عرفة، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، نحتاج لتناول مشروب منعش عند الإفطار، لترطيب الجسم والاستفادة من عناصره الغذائية، لذا نقدم لك طريقة تحضير مشروب المانجو بالزبادي والعسل الصحي والغني بالفيتامينات المختلفة التي تقوي المناعة.



المكونات

شرائح مانجو

نصف علبة زبادي

قطع خوخ

عسل ابيض

نصف كوب حليب



طريقة تحضير المشروب

في الخلاط ضيفي شرائح المانجو والخوخ

ضيفي لها الزبادي والحليب والعسل

اخفقي المكونات معا وقدميه طازجًا.

