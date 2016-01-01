13 نوع فيتامين ومعادن.. القيمة الغذائية لـ اللحوم

يستعد الجميع لتناول اللحم و الفتة غدًا في أول ايام عيد الأضحى ، فهي وجبة رئيسية يتم تقديمها بطرق مخلتفة ، وهناك العديد من أكلات عيد الأضحى الأخرى كالكبدة و الكفتة والمشويات ، ليبقى اللحم على رأس القائمة بأنواعه المختلفة وطرق تقديمه سواء المسلوق أو المشوي .
فوائد اللحم عديدة تجعلها صحية لكافة أعضاء الجسم ، وتحتوي اللحوم على قيمة غذا\ية عالية ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والعناصر الأخرى ، إليك القيمة الغذائية في اللحوم ..
1-مصدر غني بالزنك
2- تحتوي على فيتامين ك
3- تحتوي على البوتاسيوم
4- غنية بالسلينيوم
5- مصدر للحديد ، وخاصة الهيمي الذي يتم امتصاصه بكفاءة عالية من قِبل الجسم، وعادة ما يوجد بكميات أكبر في اللحوم الحمراء مقارنة مع الدجاج والسمك
6-النياسين وهو فيتامين ب3 الذي يقلل من مخاطر أمراض القلب
7- فيتامين ب 6: هو ضروري لتكون الدم
8- الفسفور المفيد لصحة العظام
9- فيتامين ب 12 ، وهو مصدر أساسي لتكوين الدم ومهم لوظائف الدماغ والجهاز العصبي
10- الكرياتين: ويتوفر بشكل عالي في اللحوم، وهو بمثابة مصدر طاقة للعضلات
11-حمض التورين: وهو حمض أميني مضاد للأكسدة وهو عنصر مهم لوظائف القلب والعضلات
12- الجلوتاثيون: وهو أحد مضادات الأكسدة الموجودة بوفرة في اللحوم
13- حمض اللينوليك المقترن: وهو أحد الدهون المتحولة الموجودة في الحيوانات .
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