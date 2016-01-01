

شاهد..لقطات من داخل المسجد الحرام في يوم عرفة شاهد..لقطات من داخل المسجد الحرام في يوم عرفة

عرضت قناة "روسيا اليوم" فيديو يرصد لقطات من داخل المسجد الحرام في يوم عرفة، أثناء تأدية حجاج بيت الله المناسك.



ويواصل زوار بيت الله الحرام، يوم الخميس، تأدية مناسك شعيرة الحج، في ظل قيود جائحة فيروس كورونا.



وأعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، صدور الموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتكليف عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكى الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، لإلقاء خطبة يوم عرفة لحج هذا العام.

