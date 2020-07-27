

التموين: استمرار عمل المخابز والمنافذ التموينية طوال أيام عيد الأضحى التموين: استمرار عمل المخابز والمنافذ التموينية طوال أيام عيد الأضحى

ترأس د. علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أعمال غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين والتى تم تشكيلها لمتابعة أعمال كافة المنشآت التموينية وكافة الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود،.



جاء ذلك للإطمئنان على انتظام العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وترفع غرفة العمليات المركزية تقريراً لحظياً بالموقف التموينى والرقابي فى كافة محافظات الجمهورية.



كما تم تشكيل غرف عمليات مركزية داخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع الغذائية ومديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمرور الدوري والميداني على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والشوادر وكافة المخابز والمنافذ التموينية للتأكد من سير العمل بانتظام وكفاءة بما يضمن ضبط الأسواق والأسعار وحماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على السلع التموينية ورغيف الخبز والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز بالجودة والأسعار والمواصفات المقررة.

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كما أكد "المصيلحي" على توافر كافة السلع الأساسية والتموينية لدى المحال التموينية والتجارية لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وكذلك توافر الدقيق اللازم للمخابز على مستوي الجمهورية لصرف الخبز البلدى المدعم للمواطنين، وقيام مخازن شركتى الجملة (العامة/ المصرية) والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتسليم كافة الحصص والمقررات التموينية للمنافذ التموينية لصرفها للمواطنين اعتباراً من اول الشهر وكذلك قيام المنافذ بصرف صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين.وشدد المصيلحي على توافر كافة اللحوم الحيه والطازجة والمبردة والمجمدة بكافة الشوادر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك بكافة فروع المجمعات الاستهلاكية، حيث تعمل هذه المجمعات يوم الوقفه وأول يوم العيد لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم فضلا عن توافر السلع الأساسية وتشمل (الزيت، السكر، الأرز ، المكرونة، المسلى، الدواجن، الاسماك، الفول، .. وغيرها من السلع الأساسية، وكذلك استمرار البيع بفروع جملة رئيسي بكل محافظة علي مستوي الجمهورية لتوفير كافة السلع بالمحافظة.