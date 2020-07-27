ترأس د. علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أعمال غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين والتى تم تشكيلها لمتابعة أعمال كافة المنشآت التموينية وكافة الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود،.
جاء ذلك للإطمئنان على انتظام العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وترفع غرفة العمليات المركزية تقريراً لحظياً بالموقف التموينى والرقابي فى كافة محافظات الجمهورية.
كما تم تشكيل غرف عمليات مركزية داخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع الغذائية ومديريات التموين والتجارة الداخلية بكافة المحافظات لمتابعة استقرار الحالة التموينية والمرور الدوري والميداني على الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والشوادر وكافة المخابز والمنافذ التموينية للتأكد من سير العمل بانتظام وكفاءة بما يضمن ضبط الأسواق والأسعار وحماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على السلع التموينية ورغيف الخبز والمواد البترولية واسطوانات البوتاجاز بالجودة والأسعار والمواصفات المقررة.
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التعليقات على التموين: استمرار عمل المخابز والمنافذ التموينية طوال أيام عيد الأضحى
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