أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات الخميس بعد قفزتها أمس

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أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات الخميس بعد قفزتها أمس

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، بنحو جنيهين للجرام الواحد، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك تأثرًا بانخفاض أسعار المعدن عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 873 جنيهًا مقابل 875 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 748 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 998 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6984 جنيهًا.

وخلال تعاملات اليوم، انخفضت أسعار الذهب العالمية، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعًا بنحو 18.5 دولار بنسبة 0.94%، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1952 دولارًا في الساعة 12.30 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب قفزت في مصر خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث صعد الجرام بنحو 10 جنيهات دفعة واحدة.

المصدر: مصراوى

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