

"موسم العيد".. البنوك توضح سبب الزحام على ماكينات الصراف الآلي "موسم العيد".. البنوك توضح سبب الزحام على ماكينات الصراف الآلي

قال مسؤولون بعدد من البنوك، إن الزحام الذي شهدته ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك خلال الأيام الأخيرة يعود إلى زيادة إقبال المواطنين على الماكينات مع إجازة عيد الأضحى المبارك.



وأضاف المسؤولون، أن هناك ارتفاعا في إقبال العملاء على عمليات سحب الرواتب والمعاشات بمناسبة عيد الأضحى، وذلك قبل إغلاق البنوك أبوابها في إجازة لمدة 5 أيام بداية من اليوم الخميس.



وشهدت فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي زحاما وتكدسا مرتفعا أمس، بسبب تزامن فترة ما قبل إجازة العيد مع صرف الرواتب والمعاشات.

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وكان البنك المركزي قرر تعطيل العمل في البنوك لمدة 5 أيام بداية من اليوم الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن تستأنف البنوك عملها يوم الثلاثاء المقبل.وتعمل البنوك على تغذية ماكينات الصراف الآلي النقدية اللازمة على مدار اليوم، ضمانا لعدم نفاذ النقدية واستمرار تقديم الخدمة.وأرجع طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وعضو مجلس اتحاد بنوك مصر- ردا على سؤال لمصراوي - ارتفاع الزحام حول ماكينات الصراف الآلي في الأيام الأخيرة خاصة أمس إلى احتياج العملاء السحب الكاش وصرف الرواتب والمعاشات قبل إجازة العيد التي تمتد خمسة أيام .وأشار إلى أن النقدية يمكن أن تنفد بماكينات الصراف الآلي بسبب زيادة الزحام وارتفاع عمليات السحب ولكن المهم سرعة إعادة ملئها مرة أخرى، وهو ما تقوم به البنوك.وأكد أن البنوك تركز على تغذية ماكينات الصراف الآلي خلال إجازة عيد الأضحى بالنقدية اللازمة على مدار 24 ساعة لجودة تقديم الخدمة لعملائها مع إغلاق الفروع.وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن ارتفاع زحام العملاء حول ماكينات الصراف الآلي بالبنوك وحول الفروع يحدث مع فترة ما قبل إجازة كل عيد لرغبة العملاء في تنفيذ عملياتهم المصرفية قبل أيام الإجازة.وأضاف: "نقوم مثل كل مرة بتغذية جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك والبالغ عددها ما يقرب من 5 آلاف ماكينة بالنقدية اللازمة خلال أيام الإجازة".وأوضح أن البنك الأهلي يتيح خلال أيام الإجازات النقدية الكافية للعملاء، وتحديد أحجام السيولة المخصصة لكل ماكينة على مدار اليوم يأتي ضمانا لعدم نفاد النقدية من الماكينات.