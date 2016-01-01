تناول اللحوم والفتة من أبرز العادات التي يتبعها الأشخاص في أيام عيد الأضحى المبارك، ولكن يجب الحرص عند التناول حتى لا تصاب بالأمراض.
وقال الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية، خلال لقائه في برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، أن يجب تحضير الفتة قبل تناولها بيوم كامل، حتى يكون أضرارها أقل على الصحة.
وأشار إلى أن تحميص عيش الفتة فى الفرن أفضل صحيًا من تحميره في السمن.
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التعليقات على استشاري تغذية يكشف الطريقة الصحيحة لتناول اللحوم والفتة في العيد .. فيديو
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