فتحت النيابة السويسرية العامة تحقيقًا مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وذلك على خلفية اجتماع غير قانوني مع المدعي العام السابق مايكل لوبر للتغطية على قضية فساد.
ووجد المدعي العام الحالي شتيفان كلير مؤشرات حول سلوك إجرامي تم في هذا الاجتماع بين المدعي العام السابق ورئيس الفيفا إنفانتينو، وبحسب البيان الذي نشرته الهيئة المشرفة على المدعيين الفيدراليين السويسريين، فإنه سوف يتم التحقيق مع كلاهما.
وبحسب ما أكدته وسائل الإعلام حول العالم، فإن الرئيس إنفانتينو متورط بالتغطية على قضايا فساد مرتبطة بالفيفا فيما يخص حصول روسيا وقطر على حق استضافة نهائيات كأس العالم 2018 و2022 على الترتيب.
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التعليقات على بعد فضيحة قطر.. قضية فساد جديدة تطال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
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