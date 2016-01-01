بعد فضيحة قطر.. قضية فساد جديدة تطال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

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فتحت النيابة السويسرية العامة تحقيقًا مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وذلك على خلفية اجتماع غير قانوني مع المدعي العام السابق مايكل لوبر للتغطية على قضية فساد.



ووجد المدعي العام الحالي شتيفان كلير مؤشرات حول سلوك إجرامي تم في هذا الاجتماع بين المدعي العام السابق ورئيس الفيفا إنفانتينو، وبحسب البيان الذي نشرته الهيئة المشرفة على المدعيين الفيدراليين السويسريين، فإنه سوف يتم التحقيق مع كلاهما.



وبحسب ما أكدته وسائل الإعلام حول العالم، فإن الرئيس إنفانتينو متورط بالتغطية على قضايا فساد مرتبطة بالفيفا فيما يخص حصول روسيا وقطر على حق استضافة نهائيات كأس العالم 2018 و2022 على الترتيب.

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وكان إنفانتينو قد أجرى اجتماعًا غير قانوني عام 2017 مع مايكل لوبر المدعي العام السابق والذي تقدم باستقالته لاحقًا، وتعتقد النيابة العامة في سويسرا أن هناك مخالفة جنائية تمت في هذا الاجتماع على خلفية تحقيقاتها السابقة بقضايا كأس العالم في النسختين الماضية والقادمة.يذكر أن إنفانتينو استلم رئاسة الفيفا عام 2016 بعد تورط الرئيس السابق جوزيف بلاتر بقضايا فساد والتي تم محاكمته عليها وإجباره على التنحي عن منصبه.