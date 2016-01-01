أعربت المملكة المتحدة عن ترحيبها بالمفاوضات الثلاثية المتواصلة بين مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن قضية سد النهضة.
وقال وكيل وزارة خارجية المملكة المتحدة لشؤون أفريقيا، جيمس دودريدج، في تصريحات صحافية عقب اختتام زيارته الرسمية إلى إثيوبيا والتي استمرت 3 أيام، وتضمنت مناقشات مع كبار المسؤولين الحكوميين حول الوضع الحالي لسد النهضة والمفاوضات الثلاثية الجارية بين الدول الثلاث وكذلك حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك: "نرحب بوساطة الرئيس سيريل رامافوسا.. نرحب بالمناقشات الفنية المستمرة بشأن سد النهضة".
وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية إلى أن وكيل وزارة الخارجية البريطانية حث الدول على مواصلة مناقشاتها حيث أنها مهمة لتنمية المنطقة، مشيرا إلى أهمية الاتحاد الأفريقي في حل النزاع حول السد.
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التعليقات على بريطانيا ترحب باستمرار المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة
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