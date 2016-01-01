الكمامات والعيد.. مترو الأنفاق: أكمنة ثابتة ومتحركة وسرية بالمحطات

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صورة الخبر: مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن بناء على توجيهات وزير النقل كامل الوزير، بإصدار تعليمات محددة للخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق بتشديد الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف "عبد الهادي"، في مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه سيكون هناك 1400 رحلة بالخطوط الثلاثة بالمترو طوال فترة عيد الأضحى، كما جرى التنسيق مع شرطة المترو بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة وسرية بجميع المحطات والقطارات، مؤكدًا أنه ممنوع ركوب أي شخص بدون ارتداء كمامة.

وأشار إلى أنه تم نشر فرق الطوارئ في كافة الخطوط والمحطات بالإضافة إلى وضع نشرات بالإذاعة الداخلية للمترو لتوعية الركاب، مشددًا على أن كافة الخطوط تعمل بكامل طاقتها.

المصدر: مصراوي

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